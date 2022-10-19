Ижевск, 19 октября, 2022, 20:57 — ИА Регнум. В Удмуртии в Штабе общественной поддержки запустили курсы по оказанию первой помощи. Сегодня, 19 октября, состоялось первое занятие, сообщил глава республики Александр Бречалов в своем telegram-канале.

Денис Абрамов ИА REGNUM Первая медицинская помощь в боевых условиях

«Учебу ведет председатель организации «Красный Крест России» в Удмуртии Вячеслав Васильев», — подчеркнул глава региона. Занятия на курсах будут проходить каждую неделю.

Это интенсивный курс для всех, у кого нет медицинского образования. Будут даны навыки оказания элементарной помощи, которую необходимо оказать до прибытия квалифицированный медицинской помощи при травмах.

Как сообщало ИА REGNUM, неделей ранее в республике открылись курсы специальной военной подготовки. За неделю на базе ДОСААФ курс прошли около 100 человек. В основном курс проходят мужчины, которые могут быть призваны в рамках частичной мобилизации, с армейским опытом или без него.

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