Тюмень, , 20:54 — REGNUM Тюменская область и Югра 25 октября станут «столицами» частного солнечного затмения. Об этом газете «Тюменская область сегодня» сообщил главный инженер обсерватории «Старая Башня», астроном-любитель Виталий Угренинов.

Солнечное затмение vancarlosfr

По словам Угренинова, начнётся затмение 25 октября в 14:50 (12:50 мск). Максимальной фазы это явление достигнет в 16:02 (14:20 мск).

«В этот момент Луна закроет Солнце в Тюмени на 80,5%. Больше будет только в Нижневартовске и Сургуте — там 82%», — сообщил главный инженер обсерватории «Старая Башня».

На затмение можно смотреть через сварочные стекла, компьютерные дискеты или CD диски без этикетки. В Тюменской области, по словам Угренинова, следующее значимое затмение произойдёт 1 июня 2030 года с фазой 86%.