Рим, 19 октября, 2022, 20:50 — ИА Регнум. В третьем квартале 2022 года ВВП Италии снизился на 0,2%, с такой оценкой выступили 19 октября эксперты Upb.

ИА REGNUM Евро

В последнем квартале года из-за энергокризиса и инфляции ситуация продолжит ухудшаться, полагают аналитики.

Тем не менее, по итогам года, по их подсчетам, будет зафиксирован восстановительный рост на 3,3% (к уровню 2019 года экономика Италии ещё не вернулась).

В 2023 году рост фактически остановится (+0,3%), полагают аналитики.

В 2022 году стоимость газа и электричества в Италии выросла уже в несколько раз и продолжает расти. Цена на бензин выросла в полтора раза. Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности.

Фиксируется рост цен на 10−25% на основные продукты питания. По предварительным оценкам, темпы роста ВВП страны сократятся вдвое, а инфляция (уже достигшая рекордных за 30 лет 9%, на основные товары — 11%) продолжит расти. На смягчение негативного эффекта от роста цен на энергоносители и сырьевые товары из бюджета уже выделено более 50 млрд евро.