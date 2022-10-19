Донецк, 19 октября, 2022, 21:11 — ИА Регнум. Вооруженные формирования киевского режима выпустили вечером 19 октября по Донецку шесть 155-мм снарядов «натовского» образца, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) в своем телеграм-канале.

Артиллерия ВСУ ведёт обстрел

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 18:30 — населенный пункт Нетайлово — город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров… 18:35 — населенный пункт Нетайлово — город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров», - указано в сообщении СЦКК.

Кроме того, в 18:55 был зафиксирован артиллерийский обстрел города Ясиноватая, в ходе которого в жилых кварталах разорвались четыре 152-мм снаряда.