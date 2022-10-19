Москва, 19 октября, 2022, 20:56 — ИА Регнум. В Москве значительно снизились цены на апартаменты. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Новостройка

Свободный объем таких помещений на рынке в сентябре 2022 года увеличился на 42%. По некоторым объектам застройщики снижают цены до 20%. Отмечается, что подобное явление обусловлено отсутствием льготной программы кредитования для данного типа недвижимости и спорным юридическим статусом.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, за девять месяцев 2022 года объем продаж вторичного жилья в Москве сократился на 21% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. В сентябре 2022 года специалисты зарегистрировали 10,3 тыс. договоров купли-продажи жилья, что на 6,9% выше августовского показателя.