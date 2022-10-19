Воронеж, 19 октября, 2022, 20:43 — ИА Регнум. 19 октября в Воронеже на «Центральном стадионе профсоюзов» футбольный клуб «Факел» в матче 4-го тура группового этапа ФОНБЕТ Кубка России сезона 2022/23 потерпел поражение от московского «Спартака» со счетом 1:2.

Алексей Колчин ИА REGNUM Шамар Николсон

Забитыми мячами в составе «красно-белых» отметились Николай Рассказов (45+3’ Антон Зиньковский) и Шамар Николсон (51’ Даниил Хлусевич). Единственный гол «Факела» на 77-й минуте ударом с пенальти забил российский нападающий Максим Максимов.

Составы команд:

«Факел»: Городовой, Черов (Альшин, 58’), Божин, Черняков, Шаваев (Дмитриев, 60’), Мендель, Ивахнов (Гонгадзе, 46’), Дашаев, Смирнов (Калинин, 60’), Максимов, Магаль (Мастерной, 78’).

«Спартак»: Максименко, Хлусевич, Рассказов, Чернов, Рыбус, Пруцев (Зобнин, 70’), Маслов, Зорин, Николсон (Игнатов, 88’), Зиньковский (Мелешин, 61’), Промес.