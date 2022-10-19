Вашингтон, 19 октября, 2022, 20:45 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден выделил $2,8 миллиарда на развитие отрасли по производству батарей для электромобилей и минералов, используемых для их изготовления, сообщает 19 октября Reuters.

Gage Skidmore Джо Байден

За счет данной инициативы Белый дом надеется снизить зависимость страны от китайских поставок, отмечает агентство.

«По мере того, как мир переходит от ископаемого топлива к экономике, работающей на чистой энергии, мы не можем продолжать зависеть от нефти Путина или от критически важных минералов Китая», — заявил высокопоставленный представитель администрации Байдена.

Как сообщало ИА REGNUM, Соединённые Штаты ввели ограничения на экспорт полупроводников и микросхем в Китай. Так, США добавили 30 китайских организаций, в том числе производителя чипов YMTC, в список ограничения торговли.