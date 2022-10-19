Челябинск, , 20:38 — REGNUM В Челябинской области введение уровня базовой готовности не повлияет на повседневную жизнь жителей региона. Об этом заявили журналистам 19 октября в пресс-службе регионального правительства.

Челябинская область Евгений Катышев

«Никаких дополнительных ограничительных мер вводить не планируется», — подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, на уровне региона создан оперативный штаб, его возглавил губернатор Алексей Текслер. Напомним, в Челябинской области, согласно указа президента России Владимира Путина от 19 октября, действует базовый режим готовности.