Челябинск, 19 октября, 2022, 20:38 — ИА Регнум. В Челябинской области введение уровня базовой готовности не повлияет на повседневную жизнь жителей региона. Об этом заявили журналистам 19 октября в пресс-службе регионального правительства.

Евгений Катышев Челябинская область

«Никаких дополнительных ограничительных мер вводить не планируется», — подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, на уровне региона создан оперативный штаб, его возглавил губернатор Алексей Текслер. Напомним, в Челябинской области, согласно указа президента России Владимира Путина от 19 октября, действует базовый режим готовности.