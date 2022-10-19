Вашингтон, 19 октября, 2022, 20:43 — ИА Регнум. Организация Объединенных Наций обеспокоена последствиями нового решения США о высылке сотен венесуэльских мигрантов в Мексику, в результате которого оказались переполненными приюты в опасных пограничных районах, сообщает 19 октября Reuters.

Mohamed Ali MHENNI Мигранты

С прошлой недели США выслали в Мексику более 3 тысяч венесуэльцев, сообщила Дана Грабер Ладек, представитель международной организации по миграции (МОМ), поддерживаемой ООН. На этом фоне вспыхнули протесты вблизи основных пограничных точек.

«Очень тревожно видеть людей, которые не могут попасть в приюты, там нет места», — рассказала Ладек, добавив, что Штаты выгнали даже беременных женщин, матерей-одиночек и больных людей.

Ранее мексиканские и американские власти согласовали план по упрощению процедуры приема мигрантов из Венесуэлы. Однако приказ коснулся только тех, кто въехал в Мексику или Панаму законно до того, как прибыть к границам США. Остальных правительство Штатов пообещало отправить обратно в Мексику.