Рим, , 20:34 — REGNUM Итальянское издание LaPresse 19 октября опубликовало аудиозапись выступления лидера партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони на встрече с коллегами по партии.

Владимир Путин и Сильвио Берлускони Archive.government.ru

Ранее это СМИ размещало сообщение о том, что Берлускони на той же встрече якобы бы заявил, что «возобновил дружеские отношения с Путиным», Берлускони опроверг подлинность этой цитаты.

В опубликованном отрывке Берлускони, говоря о причинах СВО, напоминает коллегам по партии, что такое Минские соглашения, когда и зачем они были заключены и как постоянно нарушались Киевом.

По версии Берлускони, Путин не хотел начинать военных действий, однако его просили об этом главы республик Донбасса, и, кроме того, «вся Россия» ждала от него защиты Донбасса.

В этих условиях Путин, по словам Берлускони, хотел провести краткую спецоперацию, заменить киевское правительство на здравомыслящих людей и через неделю вывести войска, однако Киев начал получать деньги и оружие Запада, и сценарий изменился.

Предположительно принадлежащие Берлускони заявления уже вызвали критику со стороны либералов, которые отметили, что не только Берлускони, но и вся пришедшая к власти правая коалиция таким образом отделяется от общей позиции Запада.

«А ведь каждое правительство, которое рождается в Европе сегодня, должно выбирать, быть ли с Путиным или быть с [киевским режимом] и Европейским Союзом», — заявил, в частности, лидер Демократической партии Энрико Летта.