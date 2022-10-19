Москва, 19 октября, 2022, 20:34 — ИА Регнум. В столице не будет объявляться комендантский час. Об этом представителям СМИ сообщил вице-спикер Совета Федерации Юрий Воробьев, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Комендантский час

«Если какие-то дополнительные ограничения и будут, то только в соответствии с указом президента и полномочиями региональных штабов», — сказал Воробьев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что никакие меры, ограничивающие обычную жизнь города, не вводятся. В то же время он отметил, что столица предпримет меры, необходимые для повышения безопасности гражданских объектов.