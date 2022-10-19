Байкалово, Свердловская область, , 20:27 — REGNUM В Свердловской области обвиняемый в убийстве двоих человек житель села Байкалово отправлен на принудительное лечение. Об этом сообщил 19 октября журналистам старший помощник руководителя областного Следственного комитета Александр Шульга.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Преступление было совершено 17 марта. По данным следователей, гражданин 1965 года рождения зарезал свою знакомую и хозяина жилища, в котором находился. Женщина погибли сразу, а мужчина скончался в больнице.

Глава пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых отметил, что подозреваемый уснул в этой же квартире. Его задержали и передали в Следственный комитет.

Психиатрическая экспертиза установила, что у фигуранта имеется хроническое психическое расстройство. Из-за него он не осознавал общественную опасность своих действий и не мог совладать с собой. В итоге Свердловский облсуд отправил его на принудительное лечение.