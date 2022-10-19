Байкалово, Свердловская область, 19 октября, 2022, 20:27 — ИА Регнум. В Свердловской области обвиняемый в убийстве двоих человек житель села Байкалово отправлен на принудительное лечение. Об этом сообщил 19 октября журналистам старший помощник руководителя областного Следственного комитета Александр Шульга.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Преступление было совершено 17 марта. По данным следователей, гражданин 1965 года рождения зарезал свою знакомую и хозяина жилища, в котором находился. Женщина погибли сразу, а мужчина скончался в больнице.

Глава пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых отметил, что подозреваемый уснул в этой же квартире. Его задержали и передали в Следственный комитет.

Психиатрическая экспертиза установила, что у фигуранта имеется хроническое психическое расстройство. Из-за него он не осознавал общественную опасность своих действий и не мог совладать с собой. В итоге Свердловский облсуд отправил его на принудительное лечение.