Рим, 19 октября, 2022, 20:19 — ИА Регнум. 54,1% жителей Италии не согласны с позицией лидера киевского режима Владимира Зеленского, публично отказавшегося от переговоров с Россией, таковы опубликованные 19 октября итоги опроса Proger Index.

Иван Шилов ИА REGNUM Италия

Согласно тому же опросу, 54,4% граждан страны считают, что западные политики тоже должны вести переговоры с президентом России и искать компромисс.

Лишь 37,6% граждан согласны с утверждением, что нужно поддерживать Зеленского «до победного конца».