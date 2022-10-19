Жители Италии ждут от Запада и Зеленского компромиссов с Россией
Рим, 19 октября, 2022, 20:19 — ИА Регнум. 54,1% жителей Италии не согласны с позицией лидера киевского режима Владимира Зеленского, публично отказавшегося от переговоров с Россией, таковы опубликованные 19 октября итоги опроса Proger Index.
Иван Шилов ИА REGNUM
Италия
Согласно тому же опросу, 54,4% граждан страны считают, что западные политики тоже должны вести переговоры с президентом России и искать компромисс.
Лишь 37,6% граждан согласны с утверждением, что нужно поддерживать Зеленского «до победного конца».