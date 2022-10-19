Таллин, , 20:18 — REGNUM

Карточный домик Konenko.net

Министр экономики и инфраструктуры Эстонии Рийна Сиккут считает, что в стране нет проблемы с недвижимостью, которой владеют граждане РФ. Если те не смогут оплатить коммунальные счета из-за банковских антироссийских санкций, то квартирное товарищество имеет право продать квартиру должника в принудительном порядке.

Об этом говорится в официальном ответе министра на запрос европарламентария от Эстонии Яны Тоом, которая выразила беспокойство по поводу того обстоятельства, что из-за визовых ограничений российские граждане не могут получить доступ к своей недвижимости в Эстонии, а у квартирных товариществ возникают большие долги.

«На основании решений судов в Эстонии квартирное товарищество имеет право продать квартиру должника в принудительном порядке. Кроме того, можно инициировать процедуру принудительного отчуждения квартиры», — заявила министр.

«Если российский гражданин хочет сохранить местную недвижимость, ему было бы разумнее всего заключить договор на управление недвижимостью с проживающим в Эстонии человеком или сдать объект в аренду», — добавила Сиккут.

По мнению Сиккут, такое жесткое отношение к собственности является ответом на действия России на территории б. УССР.

Она убеждена также, что в нынешней ситуации с безопасностью свободный доступ граждан РФ к тем объектам, которые находятся, например, в непосредственной близости от жизненно важной инфраструктуры или государственной границы, представляет собой повышенный риск.

Министр также отметила, что существенного ухудшения положения квартирных товариществ в Эстонии или увеличения их долговой нагрузки не предвидится.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным министерства внутренних дел Эстонии, в стране насчитываются порядка 41 351 собственника недвижимости с гражданством РФ.