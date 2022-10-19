Оттава, , 20:22 — REGNUM Канада пригласила женщин — министров иностранных дел 14 стран на виртуальную встречу для обсуждения «жестоких» репрессии в Иране, сообщила 19 октября глава МИД Канады Мелани Жоли. Об этом сообщает Reuters.

Канада

Виртуальная встреча состоится 20 октября. Министры иностранных дел Германии, Чили, Новой Зеландии, Норвегии и других стран соберутся, чтобы обсудить беспорядки, вызванные смертью иранки Махсы Амини, задержанной так называемой полицией нравов Тегерана. После смерти девушки в Иране вспыхнули массовые протесты, поддержанные в Париже и Лондоне.

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что Канада не оставит без внимания смерть 22-летней Амини.

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