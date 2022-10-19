Москва,
19 октября 2022, 20:16 — REGNUM Меры, прописанные в указе президента России Владимира Путина введении военного положения в четырех субъектах РФ являются своевременными и адекватными, считает заместитель директора Института истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук Владимир Шаповалов.
Донбасс
Иван Шилов, ИА REGNUM
«Эти меры направлены на достижение поставленной цели в той непростой гибридной прокси-войне, которую ведет запад против России. Эти меры ориентированы на то, чтобы все общество объединилось, и каждый бы нес свою меру ответственности за интересы нашей страны. Эти меры основаны на апробированном во время пандемии механизме делегирования ответственности на уровень субъектов федерации и дифференциации решений в зависимости от ситуации в конкретных регионах, и тех задач, которые стоят перед каждым уровнем власти на каждой территории», — рассказал Владимир Шаповалов в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.
«При этом хочу подчеркнуть, что ничего экстраординарного в этих мерах нет. Военное положение вводится только в четырех новых субъектах федерации, в которых, по сути, де факто оно и так было. В этом смысле ничего кардинально не меняется, просто вводятся нормативно-правовые основания для тех или иных действий, направленных на освобождение территорий, занятых войсками киевского режима и последующего восстановления порядка и стабильности, а также экономики, разрушенной войной — с одной стороны. С другой стороны, обращаю внимание на то, что во всех остальных регионах, несмотря на дифференциацию, несмотря на выделение еще трех групп регионов, никаких чрезвычайных мер нет. Все экономические, политические, социальные, культурные, гуманитарные процессы, вся наша повседневная жизнь идет в соответствии с тем, как она и должна идти. Никакой «чрезвычайщины». Границы открыты, дипломатические представительства действуют, свобода перемещения не ограничена, как не ограничены и другие права и свободы граждан», — завершил свой комментарий Владимир Шаповалов.