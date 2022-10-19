Москва, , 20:16 — REGNUM Меры, прописанные в указе президента России Владимира Путина введении военного положения в четырех субъектах РФ являются своевременными и адекватными, считает заместитель директора Института истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук Владимир Шаповалов.

Донбасс Иван Шилов, ИА REGNUM

«Эти меры направлены на достижение поставленной цели в той непростой гибридной прокси-войне, которую ведет запад против России. Эти меры ориентированы на то, чтобы все общество объединилось, и каждый бы нес свою меру ответственности за интересы нашей страны. Эти меры основаны на апробированном во время пандемии механизме делегирования ответственности на уровень субъектов федерации и дифференциации решений в зависимости от ситуации в конкретных регионах, и тех задач, которые стоят перед каждым уровнем власти на каждой территории», — рассказал Владимир Шаповалов в беседе с корреспондентом ИА REGNUM .