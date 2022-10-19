София, 19 октября, 2022, 20:15 — ИА Регнум. Подразделения специального назначения вооруженных сил Болгарии получили 92 новые боевые машины. Об этом 19 октября сообщает софийская информационная служба News. bg со ссылкой на министерство обороны Болгарии.

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Согласно официальной информации, вся соответствующая техника была произведена на военных заводах страны. Среди представленных экземпляров — бронемашины пехоты, самоходные артиллерийские установки и бронированные автомобили высокой проходимости. Общая стоимость проекта составляет 50 млн левов ($24 млн).

Напомним, ранее правительство Болгарии объявило о намерении реализовать масштабный план поддержки армии страны. Для этого из государственного бюджета до конца 2022 года будет выделено $50 млн.