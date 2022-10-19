Рига, , 20:14 — REGNUM

Газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

Наблюдающееся в последнее время резкое падение биржевых цен на природный газ в странах Евросоюза имеет свое объяснение, сообщило латвийское издание press. lv со ссылкой на мнение экспертов.

Экономист Банка Латвии Даце Берзиня признала, что цена на природный газ в Европе после резкого роста во второй половине лета 2022 года в последнее время столь же значительно снизилась. Например, по итогам торговой сессии в понедельник, 17 октября, цена газа на бирже составила 125 евро за мегаватт-час (МВт/ч).

Она отметила, что причин снижения цен на газ несколько. В настоящее время страны Европы весьма успешно заполняют свои газовые хранилища, что обеспечивает определенную стабильность поставок природного газа в зимние месяцы.

Также на руку Европе сыграло замедление экономической активности в Китае, включая жесткую политику в связи с эпидемией коронавируса и перегрев рынка недвижимости. Это позволило перенаправить поставки сжиженного природного газа, изначально предназначавшегося для китайского рынка, на рынок Европы и тем самым ослабить давление на цены.

Кроме того, свою роль сыграла и благоприятная погода меры жесткой экономии, введенные в Европе, способствовали заметному снижению потребления газа.

Экономист банка Luminor Петерис Страутиньш также отметил в комментарии для press. lv, что с точки зрения потребителей ситуация на европейском газовом рынке улучшилась. По словам экономиста, этому способствовали заполнение европейских хранилищ, относительно теплая погода и снижение потребления газа в условиях высоких цен.

Тем не менее, отмечает эксперт, цена на газ в Европе по-прежнему примерно в два раза выше цен на нефть. Страутиньш добавил, что в ближайшем будущем цена на газ, скорее всего, будет расти, а не падать.