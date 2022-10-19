Рим, 19 октября, 2022, 20:13 — ИА Регнум. После парламентских выборов рейтинг партии «Братья Италии» продолжает расти, леволиберальной оппозиции — снижаться, таковы опубликованные 19 октября итоги опроса Euromedia.

Vox España Джорджа Мелони

Рейтинг «Братьев Италии» вырос на 1% до 27%, совокупный рейтинг правой коалиции — на 0,1% до 43,9%. Леволиберальная Демократическая партия могла бы рассчитывать на 17,5% голосов избирателей (-1,6%), либералы в целом — на 23,6% (-2,5%).

Помимо «Братьев Италии», вырос рейтинг и у популистов из «Движения 5 звезд» (17,2%, +1,8%).

Победу на досрочных парламентских выборах в Италии 25 сентября одержали правоцентристские партии «Братья Италии» Джорджи Мелони, «Лига» Маттео Сальвини и «Вперёд, Италия» Сильвио Берлускони. Они получили большинство мест в обеих палатах парламента. Решение о формировании правого правительства под руководством Мелони будет принято по итогам встречи лидеров партий с президентом страны Серджо Маттареллой.