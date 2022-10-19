Вашингтон, , 20:11 — REGNUM Правительство США планирует запустить совместное производство оружия с Тайванем для более надежного сдерживания Китая, сообщает 19 октября Reuters.

Китай и США Иван Шилов © ИА REGNUM

Начиная с 2017 года США продали Тайваню оружие на сумму более $20 миллиардов, что неоднократно вызывало критику Китая.

Отмечается, что Тайвань и Конгресс США предупредили о задержках партий нового оружия из-за трудностей в цепочке поставок и отставания от графика производства, что вызвано спонсированием военных нужд киевского режима.

Президент американо-тайваньского делового совета Руперт Хаммонд-Чемберс рассказал, что на сегодняшний день нет точного понимания, какое именно оружие будет производиться, но, скорее всего, речь пойдет о предоставлении Тайваню большего количества боеприпасов и давно известных ракетных технологий.

Напомним, что членами американо-тайваньского делового совета США являются многочисленные американские оборонные подрядчики.