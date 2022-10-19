Москва, , 20:12 — REGNUM На российский рынок за первые девять месяцев 2022 года вошли всего пять иностранных брендов. Об этом сообщило издание Forbes со ссылкой на консалтинговую компанию NF Group.

Магазин одежды GREGOR

«Впервые с 2012 года за девять месяцев этого года на российский рынок ретейла вышло всего пять международных брендов. Даже в пандемию приходило больше — падение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составило 55%», — рассказала директор регионального департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева.

В список новых зарубежных брендов на российском рынке вошли: американский монобутик Vilhelm Parfumerie, китайские производители спортивной одежды и обуви Li-Ning и Anta, турецкая марка одежды Perspective и сеть кофеен Казахстана и Узбекистана Coffee Boom. Отмечается, что примерно 17 западных брендов продолжили работать в России в новом формате.

Ранее стало известно, что французский бренд Dior планирует возобновить работу своих магазинов косметики и парфюмерии в России. В то же время точные сроки открытия магазинов пока неизвестны.