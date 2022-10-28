Москва, 19 октября, 2022, 20:12 — ИА Регнум. На российский рынок за первые девять месяцев 2022 года вошли всего пять иностранных брендов. Об этом сообщило издание Forbes со ссылкой на консалтинговую компанию NF Group.

GREGOR Магазин одежды

«Впервые с 2012 года за девять месяцев этого года на российский рынок ретейла вышло всего пять международных брендов. Даже в пандемию приходило больше — падение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составило 55%», — рассказала директор регионального департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева.

В список новых зарубежных брендов на российском рынке вошли: американский монобутик Vilhelm Parfumerie, китайские производители спортивной одежды и обуви Li-Ning и Anta, турецкая марка одежды Perspective и сеть кофеен Казахстана и Узбекистана Coffee Boom. Отмечается, что примерно 17 западных брендов продолжили работать в России в новом формате.

Ранее стало известно, что французский бренд Dior планирует возобновить работу своих магазинов косметики и парфюмерии в России. В то же время точные сроки открытия магазинов пока неизвестны.