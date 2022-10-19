Нижний Новгород, , 20:05 — REGNUM Футбольный клуб «Краснодар» под руководством Александра Сторожука в матче 4-го тура группового этапа ФОНБЕТ Кубка России сезона 2022/23 минимально уступил «Пари Нижнему Новгороду» со счетом 0:1.

ФК «Краснодар»

Единственный мяч на 49-й минуте забил арендованный из московского «Спартака» атакующий полузащитник «Пари НН» Константин Шильцов после передачи Милсона. Желтые карточки получили Милсон, Никита Каккоев, Артур Нигматуллин, Эдуард Сперцян и Илья Жигулев.

Составы команд:

«Пари НН»: Нигматуллин, Агапов, Пенчиков, Каккоев, Жигулев, Александров, Майга, Юлдошев, Милсон (Берковский, 64’), Кротов (Шильцов, 46’), Янсане (Кобесов, 83’).

«Краснодар»: Агкацев, Петров (Кайо, 84’), Литвинов, Бородин, Рамирес, Пина, Кривцов, Сперцян, Ионов, Ахметов (Олусегун, 46’), Кордоба.