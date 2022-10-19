Санкт-Петербург, , 20:03 — REGNUM Власти Санкт-Петербурга и правоохранительные органы сделают всё необходимое для повышения безопасности объектов инженерной и социальной инфраструктуры, выполняя указ президента России о введении режима базовой готовности.

Бронеавтомобиль Росгвардии в Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Об этом губернатор Северной столицы Александр Беглов сообщил по итогам расширенного заседания Совета Безопасности РФ, которое провёл 19 октября президент России Владимир Путин.

По словам Беглова, в настоящее время никакие ограничительные меры в Петербурге не вводятся, город сохраняет привычный ритм в условиях усиления мер безопасности. Для этого в регионе есть все необходимые ресурсы, налажено межведомственное взаимодействие, отработаны алгоритмы.

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Напомним, на своей странице в соцсети Беглов подчеркнул, что в связи с введением режима базовой готовности никаких дополнительных ограничений в Петербурге вводить не планируется. Также в Смольном заявили о вводе комплекса мер по повышению безопасности общественного транспорта.

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