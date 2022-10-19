Москва, , 19:58 — REGNUM Цены производителей промышленных товаров в России в сентябре 2022 года снизились в среднем на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем, а в годовом выражении выросли на 3,8%. Такие данные приводит 19 октября Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

На производстве Dersimiz.com

За январь–сентябрь 2022 года, согласно оценке ведомства, цены промпроизводителей выросли на 0,4%, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — на 16%.

В сентябре в добыче полезных ископаемых по сравнению с августом снизились цены для внутреннего рынка на антрацит — на 20,6%, никелевые концентраты — на 17,5%, обогащённые уголь и антрацит — на 14,0%. В то же время цены на янтарь выросли на 84,8%, сжиженный и регазифицированный природный горючий газ — на 38,7%, свинцово-цинковые руды — на 17,9%, цинковые концентраты — на 10,9%.

В обрабатывающих производствах четвёртый месяц подряд наблюдалось снижение цен на химические вещества и химические продукты. Так, цены на техническую газовую серу снизились на 95,4%, скипидар — на 41,8%, бензолы — на 31,8%, масла и прочие продукты высокотемпературной перегонки каменноугольной смолы и аналогичные продукты – на 31,3%, фенолы – на 27,7%, промышленные жирные спирты — на 27%.

В производстве автотранспортных средств снизились цены на седельные автомобили-тягачи для полуприцепов — на 4,7%, тракторные прицепы и полуприцепы — на 4%, легковые автомобили — на 2,8%. В то же время цены на троллейбусы выросли на 11,5%.