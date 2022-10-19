Оренбург, , 19:57 — REGNUM В Оренбурге с 19 октября снят режим ЧС муниципального характера, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Система оповещения при ЧС

Силы и средства городского звена Оренбургской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС переведены в режим повседневной деятельности.

Как уже сообщало ИА REGNUM, режим ЧС действовал с августа 2021 года. Он был объявлен в связи с крупным пожаром в жилом секторе исторического центра Оренбурга. Тогда огонь уничтожил и повредил 26 жилых помещений в районе, ограниченном улицей 8 Марта, переулками Мастерским, Южным и Почтовым.

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