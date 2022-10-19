Вашингтон, 19 октября, 2022, 20:02 — ИА Регнум. Монетный двор США выпустит 25-центовые монеты с изображением актрисы Анны Мэй Вонг, которая стала первой американкой китайского происхождения, добившейся славы в Голливуде во времена открытого расизма и стереотипов, сообщает 19 октября Reuters.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар

Вонг будет изображена на монете в профиль со своей фирменной челкой и длинными ногтями. Новая валюта будет выпущена в рамках программы «Американские женщины», сообщил монетный двор США.

«Наряду с трудолюбием, решимостью и мастерством, которые Анна Мэй Вонг привнесла в актерскую профессию, я думаю, что зрителей также завораживало ее лицо и выразительные жесты, поэтому я включила эти элементы в дизайн», — рассказала художник монетного двора Эмили Дамстра.

Напомним, что Вонг родилась в 1905 году в Лос-Анджелесе. Она получила свою первую роль в фильме «Красный фонарь» в 1919 году в возрасте 14 лет. Через три года, в 1922 году, она уже сыграла главную роль в картине «Жертвы моря».