Симферополь, 19 октября, 2022, 19:56 — ИА Регнум. Меры, которые вводятся указом президента России Владимира Путина в ряде российских регионов, обоснованны и логичны. Такое мнение высказал корреспонденту ИА REGNUM председатель крымского регионального отделения партии «Справедливая Россия — За правду» Степан Кискин.

Иван Шилов ИА REGNUM Специальная военная операция

«Полностью поддерживаю заявление Владимира Владимировича Путина на заседании Совбеза. Считаю, что введение военного положения в четырёх новых российских регионов на фоне оголтелой военной поддержки бандеровского агрессора Западом вполне обоснованно, а также введение среднего уровня реагирования в приграничных регионах и введение уровня повышенной готовности в регионах ЦФО и ЮФО логично в целях оборонной готовности», — подчеркнул собеседник агентства.

Степан Кискин подчеркнул, что сегодня нужны более радикальные методы военного воздействия — нельзя одновременно вести боевые действия с врагов и одновременно договариваться и торговать с ним.

«Для уничтожения врага и полной победы необходимо над всей его территорией ввести беспилотную зону, при этом ликвидировать не только энергосистему, склады, технику, живую силу, ж/д вокзалы, но и все центры принятий решений, все мосты, все пограничные переходы, все аэропорты, все морские и речные порты, а также все теле-, радиопередающиеустройства и телефонной связи. Должен быть паралич всей бандеровской власти. Другого пути нет, гидра фашизма обязана умереть окончательно и бесповоротно! Наше дело правое! Победа будет за нами!» — сказал политик.

Как сообщало ИА REGNUM, с 20 октября в соответствии с указом президента России в Херсонской и Запорожской областях, в ЛНР и ДНР вводится военное положение.