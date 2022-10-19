Москва, 19 октября, 2022, 19:55 — ИА Регнум. 19 октября в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» футбольный клуб ЦСКА в матче 4-го тура групповой стадии ФОНБЕТ Кубка России сезона 2022/23 встретится с «Торпедо». Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени.

ЦСКА

На матч назначена бригада арбитров во главе с Антоном Фроловым. Ассистенты главного судьи — Алексей Воронцов и Валентин Мурашов. Резервный арбитр — Рафаэль Шафеев.

Стартовые составы команд:

ЦСКА: Владислав Тороп, Бахтиёр Зайнутдинов, Георгий Щенников, Максим Мухин, Милан Гаич, Иван Обляков, Виктор Мендес, Саша Зделар, Егор Ушаков, Хесус Медина, Федор Чалов.

«Торпедо»: Александр Довбня, Олег Кожемякин, Артем Самсонов, Егор Прошкин, Дамьен Ле Таллек, Ходжимат Эркинов, Михаил Каймаков, Игор Савич, Равиль Нетфуллин, Марио Чурич, Денис Лаптев.