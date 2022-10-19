Алма-Ата, Казахстан, 19 октября, 2022, 20:16 — ИА Регнум. Президент Казахстана находится в базе киевского сайта «Миротворец» фактически с начала срока своего пребывания в должности. Кажется, его это не беспокоит, заявилИА REGNUM эксперт по безопасности в ТуркестанеРустам Бурнашев.

Цуканов М.В Сайт «Миротворец»

Напомним, сегодня появилась информация о том, что президент КазахстанаКасым-Жомарт Токаев был внесён в базу неугодных Киеву лиц — «Миротворец». Главу страныобвили в отрицании «агрессии» России в 2014 году против режима, установившегося на территории б. УССР.

Эксперт напомнил, что по факту «президента Казахстана внесли в список сайта «Миротворец» в 2019 году».

«Тогда он в одном из своих интервью высказывался по поводу [возвращения] Крыма и заявил, что будет исходить из факта того, что контроль над полуостровом у России (Крым вернулся в состав России в 2014 году после проведения референдума — Прим. ИА REGNUM). То есть, Токаев находится на «Миротворце» практически с самого начала своего президентского срока. И, судя по всему, на него это никак не влияет. И даже то, что об этом стало известно сейчас — тоже никакого значения не имеет», — сказал собеседник.

По мнению Бурнашева, не совсем понятно, «почему информация о Токаеве на «Миротворце» всплыла только сейчас».

«Никакого серьезного воздействия на президента Казахстана и население это не оказывает. Это обычная информационная кампания, в рамках текущих противостояний. После появления новости пошла волна обсуждения и тут же появились догадки о том, что это может значить. Это привлекает внимание к ресурсу и к политике Казахстану. Эффект, вероятно, есть, но пока он ограничивается дискуссиями. Влияние этой информационной кампании на решения Астаны близко к нулю», — отметил эксперт по безопасности.

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