Рим, 19 октября, 2022, 19:49 — ИА Регнум. Изменения климата и прежде всего засуха могут заметно снизить объем ВВП Италии в долгосрочной перспективе, с такой оценкой выступили 19 октября в Центробанке страны.

Pxhere.com Засуха

При негативном развитий событий (повышение средней температуры на 1,5 градуса) ВВП на душу населения к 2100 году может снизиться на 9,5% (в сравнении с показателями, которые предположительно будут иметь место без негативных климатических явлений).

Эксперты напомнили, что специалисты по климату допускают повышение средней температуры в 2021—2050 годах на два и более градусов.