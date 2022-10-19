Москва, , 19:49 — REGNUM Курс доллара немного вырос на торгах в среду, 19 октября, на фоне продолжавшегося снижения курса евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Доллар и евро Дарья Антонова © ИА REGNUM

К завершению торгов в 19:00 курс доллара расчётами на «завтра» составил 61,74 рубля, что на 16 копеек выше уровня закрытия предыдущей торговой сессии.

В свою очередь курс евро за день упал на 37 копеек и к закрытию составил 60,38 рубля.

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