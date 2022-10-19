Ямальский район, Ямало-Ненецкий АО, 19 октября, 2022, 19:48 — ИА Регнум. В ямальском селе Яр-Сале на складах горюче-смазочных материалов выявлено нарушение требований законодательства о противопожарной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО.

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Установлено, что склады горюче-смазочных материалов не были оборудованы противопожарным водоснабжением. Указанные нарушения влияют на безопасность при их эксплуатации.

Прокуратура направила соответствующих иск в суд, который был удовлетворён. Администрацией Ямальского района нарушения противопожарных требований устранены.