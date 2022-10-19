Санкт-Петербург, , 19:52 — REGNUM Введение в Петербурге режима базовой готовности не отразится на повседневной жизни города и его жителей. Об этом заявил вечером 19 октября губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов на своей странице в соцсети.

Александр Беглов gov. spb.ru

Напомним, указом президента в большинстве субъектов РФ введен уровень базовой готовности, глава государства наделил глав регионов дополнительными полномочиями для обеспечения безопасности объектов жизнедеятельности и критически важной инфраструктуры.

«Меры, которые нам предстоит принять, не скажутся на жизни петербуржцев. Никаких дополнительных ограничений вводить не планируем, — заверил Александр Беглов. — Наш город, как и прежде, продолжает жить и работать».

Губернатор также призвал доверять только официальной информации.

Как сообщало ИА REGNUM, указом президента РФ Владимира Путина от 19 октября 2022 года в Петербурге и большинстве других регионов РФ, находящихся вдали от зоны проведения СВО, введен режим (уровень базовой готовности), в рамках которого высшие должностные лица (органы исполнительной власти) осуществляют полномочия по принятию решений о проведении мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Ранее в Смольном сообщили, что на общественном транспорте Петербурга примут комплекс мер по усилению безопасности.

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