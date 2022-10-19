Липецк, 19 октября 2022, 19:45 — REGNUM Информационную карту укрытий, доступную жителям, планируют создать в Липецке. Об этом 19 октября в телеграм-канале написал губернатор Игорь Артамонов по итогам проверки состояния таких помещений в областном центре.
Важной задачей глава региона назвал и информирование жителей, а также разработку чётких схем оповещения. Для этого в процесс должны быть вовлечены УК и старшие по домам и подъездам.
Глава Липецкой области также поддержал предложение мэра Липецка Евгении Уваркиной о создании единой информационной карты укрытий.
Как сообщало ИА REGNUM, режим повышенной готовности вводится в регионах Центрального и Южного федеральных округов, в том числе в Липецкой области.