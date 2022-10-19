Липецк, , 19:45 — REGNUM Информационную карту укрытий, доступную жителям, планируют создать в Липецке. Об этом 19 октября в телеграм-канале написал губернатор Игорь Артамонов по итогам проверки состояния таких помещений в областном центре.

Игорь Артамонов Admlip.ru

«Помещений для таких целей в городе достаточно. И их регулярно проверяют, а сейчас ещё и перепроверяют. И в остальных муниципалитетах тоже. Подвалы школ в хорошем состоянии. Например, в одной даже залы для занятий спортом размещены. С многоэтажками немного сложнее. Есть и хлам, и мусор. Задача — привести их в полный порядок. Это вопросы решаемые», — написал Артамонов.

Важной задачей глава региона назвал и информирование жителей, а также разработку чётких схем оповещения. Для этого в процесс должны быть вовлечены УК и старшие по домам и подъездам.

Глава Липецкой области также поддержал предложение мэра Липецка Евгении Уваркиной о создании единой информационной карты укрытий.

«Поддерживаем эту инициативу, окажем содействие в разработке. Считаю, что лучше быть хорошо подготовленными и избежать неприятностей, чем оказаться к ним не готовыми», — уточнил Артамонов.

Как сообщало ИА REGNUM, режим повышенной готовности вводится в регионах Центрального и Южного федеральных округов, в том числе в Липецкой области.