Ижевск, 19 октября, 2022, 19:43 — ИА Регнум. На Ижевском механическом заводе (входит в структуру концерна «Калашников») к 2023 году запустят производство новейших российских самозарядных пистолетов бП72 «Удав». Вся необходимая конструкторская документация уже была передана заводу.

Пистолет «Удав»

Сейчас специалисты предприятия-разработчика данного оружия выехали в Ижевск для осуществления надзора за производством, сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

Для «Удава» была создана специальная конструкция магазина, позволяющая визуально определить, сколько в нём осталось патронов. Емкость магазина составляет 18 патронов, для стрельбы можно использовать все типы боеприпасов калибра 9×21 миллиметров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, разработчиком пистолетов «Удав» является Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш). В августе стало известно, что для поставки в Вооруженные силы РФ готовится третья партия самозарядных пистолетов. С 2020 года ЦНИИточмаш поставил в ВС РФ две установочные партии пистолетов 6П72.

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