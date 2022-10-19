Москва, , 19:43 — REGNUM Россия перешла от мирной системы управления к военной, отметил член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулёв («Единая Россия»).

Андрей Гурулёв Камчатский край официальный сайт

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«Произошло то, чего мы ждали давно — перешли от мирной системы управления к военной. Координационный совет под председательством Михаила Мишустина — аналог Государственного комитета обороны. Правительство имеет задачу обеспечения вооруженных сил всем необходимым для ведения боевых действий, поэтому переходит к прямому управлению всеми отраслями нашей промышленности», — отметил Гурулёв в телеграм-канале.

По его словам, это нормальная военная система управления в государстве».

Совет при губернаторах нужен, чтобы координировать действия, управлять территориальной обороной на всей территории страны, рассуждает парламентарий.

«Это подразумевает охрану и защиту всех важных объектов, путей коммуникации, энергообъектов на территориях субъектов», — указал он.

Там, где введено военное положение это будут осуществлять войска территориальной обороны, в регионах среднего уровня опасности — силовики и добровольцы, для остальных — государственные силы и средства, а также все службы безопасности разных организаций, разъяснил Гурулёв.

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