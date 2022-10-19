Рим, , 19:42 — REGNUM Президент Италии Серджо Маттарелла 19 октября принял в своей резиденции премьер-министра Марио Драги и поблагодарил его за работу на этом посту.

Марио Драги World Economic Forum

Также Маттарелла и Драги обсудили предстоящий (20−21 октября) саммит глав ЕС, после которого в Италии появится уже новый премьер-министр.

Победу на досрочных парламентских выборах в Италии 25 сентября одержали правоцентристские партии «Братья Италии» Джорджи Мелони, «Лига» Маттео Сальвини и «Вперёд, Италия» Сильвио Берлускони. Они получили большинство мест в обеих палатах парламента. Решение о формировании правого правительства под руководством Мелони будет принято по итогам встречи лидеров партий с президентом страны Серджо Маттареллой.