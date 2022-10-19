Москва, , 19:39 — REGNUM Инфляция в России по состоянию на 17 октября замедлилась до 13,10% в годовом выражении с 13,36% неделей ранее. Соответствующие данные приводятся в новом обзоре Минэкономразвития «О текущей ценовой ситуации».

Рубль Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Ранее сегодня Росстат сообщил, что потребительские цены в России за неделю с 11 по 17 октября выросли в среднем на 0,02%, а инфляция с начала года достигла 10,55%.

В Минэкономразвития отмечают, что на отчётной неделе в сегменте продовольственных товаров цены выросли на 0,08%, что в основном обусловлено ускорением сезонного удорожания плодоовощной продукции. При этом цены на прочие продукты питания снижались вторую неделю подряд: продовольствие без учёта плодоовощной продукции подешевело на 0,04%, а в предыдущую неделю — на 0,06%.

В секторе непродовольственных товаров вторую неделю подряд в среднем сохранялась нулевая динамика цен. При этом продолжилось снижение цен на электро- и бытовые приборы и строительные материалы. Цены на легковые автомобили цены снизились на 0,03% после роста на 0,03% неделей ранее. В то же время зафиксирован рост цен на бытовую химию на 0,13%, табачные изделия — на 0,10%.

В сегменте регулируемых и туристических услуг цены снизились на 0,21% после роста 0,05% неделей ранее. Это произошло на фоне возобновившегося снижения цен на авиабилеты на внутренние рейсы и ускорившегося удешевления услуг гостиниц и санаториев.

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