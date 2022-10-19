Москва, , 19:36 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил депутатам взять на контроль в своих регионах реализацию положений и нормативных актов по вопросам частичной мобилизации.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Кроме того, Володин предложил депутатам взять шефство над военными городками: заняться решением проблем учреждений здравоохранения, образования, культуры, а также благоустройства территорий, говорится в телеграм-канале палаты парламента.

Два с половиной часа длился разговор депутатов Госдумы со статс-секретарем — заместителем министра обороны Николаем Панковым.

Обсуждались вопросы о частичной мобилизации, о материальном обеспечении и социальных гарантиях мобилизованным.

Встреча проходила в закрытом для СМИ режиме.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, многодетные отцы с тремя и более детьми освобождены от частичной мобилизации, спикер Госдумы Вячеслав Володин пообещал контроль со стороны депутатов.

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