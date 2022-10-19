Саратов, 19 октября, 2022, 19:43 — ИА Регнум. В Саратовской области в соответствии с указом президента РФ создан оперативный штаб. Возглавил его губернатор Роман Бусаргин, сообщает 19 октября пресс-служба регионального правительства.

Официальный портал Правительства Саратовской области Роман Бусаргин

В составе штаба руководители органов исполнительной власти области, Саратовской облдумы, представители Минобороны РФ, руководители территориальных органов МВД, ФСБ, МЧС, прокуратуры, Росгвардии, пограничного управления и других структур.

Работа штаба будет заключаться в реализации мер введенного по указу президента России режима базового уровня готовности на территории Саратовской области.

Данным режимом предполагается усиление общественной безопасности и охраны особо значимых объектов. Также вводится особый режим работы на объектах транспорта, энергетики, коммуникаций и связи, а также представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей объектах.

Напомним, указом президента РФ в Саратовской области введен режим базовой готовности, в рамках которого органы исполнительной власти осуществляют полномочия по принятию решений о проведении мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

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