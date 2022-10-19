Рим, , 19:35 — REGNUM Правительство Италии под руководством Марио Драги на своем последнем заседании 19 октября продлило действие правила о снижении топливных акцизов на 50% (на 30 центов).

Александр Полегенько © ИА REGNUM

Как сообщалось ранее, весной 2022 года власти Италии приняли решение о двукратном снижении акцизов на топливо, чтобы увести цены на бензин и дизель ниже отметки в два евро за литр.

Правительство Драги продлило скидки до 18 ноября, в дальнейшем они могут быть снова продлены уже следующим кабинетом министров.

Победу на досрочных парламентских выборах в Италии 25 сентября одержали правоцентристские партии «Братья Италии» Джорджи Мелони, «Лига» Маттео Сальвини и «Вперёд, Италия» Сильвио Берлускони. Они получили большинство мест в обеих палатах парламента. Решение о формировании правого правительства под руководством Мелони будет принято по итогам встречи лидеров партий с президентом страны Серджо Маттареллой.