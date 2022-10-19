Тегеран, , 19:28 — REGNUM Духовный лидер Ирана Али Хаменеи высоко оценил достижения участников программы по созданию беспилотных летательных аппаратов, сообщает 19 октября агентство Bloomberg.

Беспилотник Https://alqassam.ps

По утверждению агентства, Хаменеи заявил об успешной разработке «грозных беспилотников».

«Когда несколько лет назад были опубликованы фотографии иранских беспилотников, некоторые говорили, что это фотомонтаж. Теперь эти беспилотники называют грозным оружием», — цитирует агентство слова Хаменеи.

При этом Bloomberg отмечает, что Евросоюз намерен ввести санкции против трех иранских генералов и разработчика ударных беспилотников Shahed, которые Иран якобы поставляет России.

Как сообщало ИА REGNUM, по утверждению западных СМИ, применяемые Вооруженными силами России ударные беспилотники «Герань-2» в действительности являются иранскими БПЛА Shahed. Тегеран категорически это отрицает.

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