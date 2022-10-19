Тегеран, 19 октября, 2022, 19:28 — ИА Регнум. Духовный лидер Ирана Али Хаменеи высоко оценил достижения участников программы по созданию беспилотных летательных аппаратов, сообщает 19 октября агентство Bloomberg.

Https://alqassam.ps Беспилотник

По утверждению агентства, Хаменеи заявил об успешной разработке «грозных беспилотников».

«Когда несколько лет назад были опубликованы фотографии иранских беспилотников, некоторые говорили, что это фотомонтаж. Теперь эти беспилотники называют грозным оружием», — цитирует агентство слова Хаменеи.

При этом Bloomberg отмечает, что Евросоюз намерен ввести санкции против трех иранских генералов и разработчика ударных беспилотников Shahed, которые Иран якобы поставляет России.

Как сообщало ИА REGNUM, по утверждению западных СМИ, применяемые Вооруженными силами России ударные беспилотники «Герань-2» в действительности являются иранскими БПЛА Shahed. Тегеран категорически это отрицает.