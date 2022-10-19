Рим, , 19:25 — REGNUM Представители правой коалиции Италии наносят вред имиджу страны на международной арене, заявил 19 октября лидер леволиберальной Демократической партии Энрико Летта.

Энрико Летта European Parliament

По его оценке, именно так нужно квалифицировать слова нового спикера парламента (Лоренцо Фонтаны из «Лиги») о том, что антироссийские санкции могут «вернуться Евросоюзу бумерангом».

К той же категории «вредных» Летта отнес и якобы имевшее место (в действительности же опровергнутое) заявление Сильвио Берлускони о том, что он «возобновил дружеские отношения» с Владимиром Путиным.

Победу на досрочных парламентских выборах в Италии 25 сентября одержали правоцентристские партии «Братья Италии» Джорджи Мелони, «Лига» Маттео Сальвини и «Вперёд, Италия» Сильвио Берлускони. Они получили большинство мест в обеих палатах парламента. Решение о формировании правого правительства под руководством Мелони будет принято по итогам встречи лидеров партий с президентом страны Серджо Маттареллой.