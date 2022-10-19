Москва, , 19:24 — REGNUM Суммарная задолженность по заработной плате в России в сентябре увеличилась на 97,4 млн рублей, или на 11,5%, и по состоянию на 1 октября составила 942,4 млн рублей. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

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По информации ведомства, из общей суммы невыплаченной заработной платы на начало октября 465,1 млн рублей (49,4%) приходилось на долги, образовавшиеся с начала 2022 года, ещё 131,4 млн рублей (13,9%) — долги, сохраняющиеся с 2021 года, 345,9 млн рублей (36,7%) — с 2020 года и ранее.

Сообщается, что на 1 октября задолженность по заработной плате имели менее 1% работников обследуемых Росстатом организаций.

Из них работники обрабатывающих производств составили 41,6%, строительства — 13,2%, сельского хозяйства, охоты и предоставления услуг в этих областях, а также лесозаготовок — 9,5%, добычи полезных ископаемых — 7,7%, сферы обеспечения электроэнергией, газом и паром, кондиционирования воздуха — 6,2%, водоснабжения, водоотведения, сбора и утилизации отходов, ликвидации загрязнений — 5,9%, научных исследований и разработок — 5,8%, транспорта — 5,7%.