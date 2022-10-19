Москва, 19 октября, 2022, 19:24 — ИА Регнум. Суммарная задолженность по заработной плате в России в сентябре увеличилась на 97,4 млн рублей, или на 11,5%, и по состоянию на 1 октября составила 942,4 млн рублей. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Иван Шилов ИА REGNUM Кошелёк

По информации ведомства, из общей суммы невыплаченной заработной платы на начало октября 465,1 млн рублей (49,4%) приходилось на долги, образовавшиеся с начала 2022 года, ещё 131,4 млн рублей (13,9%) — долги, сохраняющиеся с 2021 года, 345,9 млн рублей (36,7%) — с 2020 года и ранее.

Сообщается, что на 1 октября задолженность по заработной плате имели менее 1% работников обследуемых Росстатом организаций.

Из них работники обрабатывающих производств составили 41,6%, строительства — 13,2%, сельского хозяйства, охоты и предоставления услуг в этих областях, а также лесозаготовок — 9,5%, добычи полезных ископаемых — 7,7%, сферы обеспечения электроэнергией, газом и паром, кондиционирования воздуха — 6,2%, водоснабжения, водоотведения, сбора и утилизации отходов, ликвидации загрязнений — 5,9%, научных исследований и разработок — 5,8%, транспорта — 5,7%.