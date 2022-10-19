Алма-Ата, Казахстан, , 20:22 — REGNUM Европа замерзнет зимой, а Казахстан — нет, поскольку вовремя отказался от «зеленой энергетики», отдав предпочтение природному газу. Об этом заявил политолог Марат Шибутов, передаёт телеграм-канал «LogiStan».

Замерзший Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Эксперт назвал две причины, по которым энергетический дефицит, который сейчас накрывает Европейский союз, не затронул страны Туркестанского региона.

«Во-первых, регион не был энергодефицитным. Во-вторых, мощную роль сыграл Китай с освоением гигантского газонефтяного месторождения «Галкыныш» в Туркмении. Они экспортируют газ себе, попутно голубое топливо получает Казахстан», — уточнил он.

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Собеседник акцентировал внимание на том, что страны Туркестана, в отличие от большинства входящих в Евросоюз государств, перешли на долгосрочные соглашения о поставках газа по газопроводам.

«ЕС, отказавшись от российского трубопроводного газа, решил использовать сжиженный природный газ — отказался от длительных контактов и закупается через биржу. Этим воспользовались спекулянты. Результаты всем известны. Казахстан поступил умнее и воспользовался старой европейской моделью, на которой поднялась Европа. И всем хорошо», — пояснил он.

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Шибутов отметил, что в отопительный период казахстанские угольные электростанции продают электроэнергию в десять раз дешевле, чем организации, использующие для её выработки «зелёные технологии».

«Это хорошо для тех, кто осваивает деньги на проектах «зелёной энергетики». Продолжайте, ребята, но не за мой счет», — подчеркнул собеседник.

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По его словам, «зелёная энергетика» не подходит для Казахстана по трём основным причинам: в республике зимой очень холодно, у государства нет лишних денег на покрытие разницы между стоимостью «зелёной электроэнергии» и действующими тарифами, а также поскольку в стране есть гораздо более дешёвые альтернативы.

«У нас есть уголь, которого хватит на 200 лет. На этом фоне не использовать имеющимися преимуществами — глупая тактика. Экономика Казахстана во многом держится на дешёвой угольной энергии. Если повысить тарифы до европейского уровня или даже до половины европейских цен — наша экономика накроется», — констатировал эксперт.

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